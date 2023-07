Presunto stupro di Leonardo Apache La Russa | bufera sulle frasi di Roccella e Facci

(Di domenica 9 luglio 2023) Non di placa lapolitica sul caso diLa, denunciato nei giorni scorsi per una violenza sessuale che sarebbe stata commessa nella notte tra il 18 e il 19 maggio a Milano. ...

Non di placa la bufera politica sul caso di Leonardo Apache La Russa, denunciato nei giorni scorsi per una violenza sessuale che sarebbe stata commessa nella notte tra il 18 e il 19 maggio a Milano. ......anche il far leva sulla "colpevolizzazione della vittima" per minimizzare un reato o un...fatto proprio dal femminismo e viene utilizzato in ambito legale per la difesa delle vittime di...Non si tratta solo di un conflitto tra destra e sinistra sulla valutazione da dare alle parole sconvolgenti del giornalista sul caso delcommesso da Leonardo La Russa. Si tratta di ...

La Russa junior accusato di stupro. Si cerca il dj che ha partecipato ... IL GIORNO

E' attesa la versione della ragazza che dice di essere stata violentata dal figlio del presidente del Senato, il giornalista e il ministro vengono attaccati ...Filippo Facci lo ha fatto di nuovo. Quando scoppia un caso di presunte molestie o stupro il giornalista di Libero spesso interviene nel dibattito. E nella stragrande maggioranza dei casi scatena le po ...