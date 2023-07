Portofino | la via dedicata a Berlusconi conduce alla sua prima villa al mare | il governatore ligure | L' inaugurazione per il suo compleanno | il 29 settembre

(Di domenica 9 luglio 2023) Il Comune diha deciso di onorare la memoria di Silviointitolando una via al famoso ex premier italiano. Il lussuoso borgoera uno dei luoghi preferiti daper trascorrere i periodi di villeggiatura, e la decisione di dedicargli una strada è stata formalizzata

Il Comune diintitolerà unaa Silvio Berlusconi , che nel lussuoso borgo ligure amava trascorrere i periodi di villeggiatura. La decisione è stata formalizzata sabato con una delibera di giunta , che ...Inaugurazione il 29 settembre, data del suo compleanno. Il sindaco Viacava: "Gli abbiamo sempre voluto bene, e l'affetto è stato ...Lo spostamento in un deposito temporaneo necessita di una logistica ragionata: si parla di trasferire circa 500 metri […] Navigazione articolidedicherà unaa Silvio Berlusconi

Portofino intitola una via a Silvio Berlusconi Il Secolo XIX

Anche la città di Portofino, in Liguria, vuole intitolare una via a Silvio Berlusconi: ecco dove e quando sarà l'inaugurazione ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...