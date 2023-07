Portofino | il sindaco e Toti vogliono una via per Berlusconi | ma per intitolarla serve una deroga del prefetto per “meriti eccezionali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 luglio 2023) Il Comune diintitolerà una via a Silvio, che nel lussuoso borgo ligure amava trascorrere i periodi di villeggiatura. La decisione è stata formalizzata sabato con una delibera di giunta, che ha individuato la strada da dedicare all’ex premier nella passeggiata che dal centro porta a Villa dell’Olivetta, sua prima dimora in paese. L’inaugurazione sarà il 29 settembre prossimo, nel giorno del compleanno dell’uomo di Arcore. “L’idea di dedicare una strada a chi ha sempre voluto bene aed è sempre stato ricambiato è venuta dai miei concittadini. In molti mi hanno chiesto di prendere questa decisione e io ovviamente ho sposato in pieno questa richiesta”, ha detto ilMatteo Viacava, spiegando di aver chiesto il “permesso” anche al figlio Piersilvio. Perché il progetto possa essere ...