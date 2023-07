Pontida | investita da una moto | grave una donna di 51 anni

Leggi su bergamonews

(Di domenica 9 luglio 2023). Sarebbero gravi le condizioni di unadi 51che nella mattinata di domenica 9 luglio è statada unalungo via Bergamo, all’altezza del civico 194, a. L’allarme è scattato attorno alle 10, quando alcuni automobilisti di passaggio hanno assistito all’incidente: in pochi minuti sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso, un’automedica e l’ambulanza della Croce Azzurra di Almenno San Salvatore, per prestare le prime cure sul posto, e i carabinieri della stazione di Almenno San Salvatore, per i rilievi del caso. Il personale medico ha poi disposto l’immediato trasferimento all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo, dove la 51enne è arrivata in codice rosso.