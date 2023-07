Polonia in allerta per la Wagner al confine | battaglione alla frontiera

(Di domenica 9 luglio 2023) Scossoni e contromosse adeguate. Laha «iniziato a spostare più di mille soldati e quasi 200 unità di equipaggiamento della 12ma e 17ma brigata verso l'Est del Paese», come annunciato su Twitter dal ministro della Difesa, Mariusz Blaszczak, che ha spiegato che la mossa rientra nell'ambito dell'operazione «Podlachia sicura», con riferimentoregione alcon la Bielorussia. Qui non solo la Russia ha già dispiegato le sue testate nucleari tattiche, ma anche parte dell'esercito di mercenari dellasta costruendo campi militari dopo il tentato ammutinamento del loro fondatore Yevgeny Prigozhin, che si è ribellato a Mosca lo scorso 24 giugno. «Questa è una risposta ai tentativi di destabilizzazione vicino aldel nostro Paese», le parole del ministro. La ...

Nella logica di un'escalation bellicista ormai fuori controllo, nonostante l'assuefazione dei più e l'arrivo dell'estate, Putin ha chiesto all'amico e alleato Lukashenko di immagazzinare in Bielorussi ...