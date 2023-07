Polo | Europei Donne | l’Italia cede alla Germania | medaglia d’argento per le azzurre

... Tanja Fajon, e del Ministro degli Affari Esteri eddella Repubblica di Croazia, Gordan ...ambientale e alla sicurezza interna con l'obiettivo di promuovere l'Alto Adriatico qualedi ...... con il quale stiamo ragionando dele di tutti i #fondiche facevano parte di quel vecchio accordo di programma. Presto avremo un terzo incontro per avviare una nuova cabina di regia che ...... tanto che a fronte " i dati sono dei sindacati" di profitti in crescita dell'1%, i salari ... bensì questo atteggiamento ci fa comprendere come lo scontro in atto nelimperialista europeo ...

Campionato Europeo femminile di polo: l’Italia difende il titolo a Punta Ala La Gazzetta dello Sport

Castiglione della Pescaia (GR), 9 luglio – Il sogno dell’Italia è svanito sul più bello. È la Germania a laurearsi campione d’Europa femminile di polo per la seconda volta nella sua storia. Il 6-2 a P ...L'Italia under 19 del ct Alberto Bollini si è qualificata per le semifinali degli Europei di categoria, in corso a Malta, pareggiando 1-1 con la Polonia nel match giocato al National Stadium di Ta'Qal ...