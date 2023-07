Pogacar vs Vingegaard come Poulidor vs Anquetil? Il Puy de Dôme ha rispettato le aspettative?

(Di domenica 9 luglio 2023) Si conclude un’intensissima prima settimana del Tour de France 2023: una Grande Boucle spettacolare, ricca di emozioni con le tappe pirenaiche, le tappe nei Paesi Baschi e che si è conclusa con la storica salita del Puy deche è tornata nel programma della grande corsa a tappe francese dopo ben 35 anni di assenza. La durissima scalata del Massiccio Centrale Francese preannunciava grande show, show che c’è stato fino a un certo punto. Una salita che ha visto vincere tantissimi campionissimi: Italia che si è imposta nel 1952 con Fausto Coppi e nel 1967 con Felice Gimondi, ma questa ascesa è entrata nell’epica per lo scontro nel 1964 tra il nonno di Mathieu Van der Poel, Raymond Pouildor, e Jacques, già quattro volte vincitore del Tour, è in grande difficoltà, ma Poupou attende troppo, parte solo dopo l’ultimo ...

Nel finale spettacolare duello tra i due favoriti:stacca il rivale ma senza mandarlo in crisi. Lo sloveno chiude infliggendo 9 secondi al danese, ancora in giallo ma per soli 17 secondi: dal ...Giornata interessante anche per gli uomini di classifica, a circa 1,5 chilometri dal traguardo Tadejha staccato la maglia gialla Jonas, il danese della Jumbo Visma ha comunque ...Più staccato il gruppo maglia gialla, con Pidcock, Yates,, lontano circa 10 minuti dal canadese con lo sloveno che batte il norvegese con un grande allungo nell'ultimo ...

Tour de France, Woods primo sul mitico Puy de Dome. Pogacar rosicchia altri secondi, ma Vingegaard resiste in… la Repubblica

Il Tour de France 2023 mette in archivio la tappa numero nove ed arriva al primo giorno di riposo. La prima "settimana lunga" di gara, ha regalato emozioni continue, colpi di scena e spettacolo con i ...Nona tappa del Tour de France 2023 sul Puy de Dome a Michael Woods: Pogacar continua la scalata verso la maglia gialla ...