“Poche parole | sempre quelle giuste” | compagni di squadra e avversari ricordano Luis Suarez | “campione esemplare”

(Di domenica 9 luglio 2023) Negli anni Sessanta alla vigilia dei derby Milan-Inter il rossonero Giovanni Lodetti non dormiva di notte al pensiero di dovere affrontare l’indomani, il Pallone d’oro spagnolo che all’età di 88 anni è scomparso questa mattina a Milano, dove da una vita aveva messo la residenza. Nel 1970ito, come veniva chiamato un po’ da tutti, e Giovanni passarono entrambi alla Sampdoria, diventandoper tre stagioni e soprattutto amici. “Che botta che ho avvertito stamattina – dice Lodetti – quando ho ricevuto la triste notizia. Eravamo amici anche con le rispettive famiglie, abitava a pochi passi da me e capitava che ci incontrassimo per un caffè.ito era un, in spogliatoio non parlava più di tanto, ma bisognava stare attenti perché ...

alternative Una situazione che ora sembra alimentare anche qualche rimpianto all'interno del ...che sanno di corteggiamento. Albon però è il punto di riferimento del progetto di rinascita ......settimane fa ha dimostrato per la prima volta che la trasmissione wireless di energia solare ... Inpovere, questo effetto può essere osservato se si creano delle onde con le mani immerse ......stabilisce a priori chi deve vincere e chi deve perdere Quante volte abbiamo rimpianto le () ... Il marketing ricicciad'ordine del passato, vecchie idee (il "piano Mattei" e altri riverberi ...

“Poche parole, sempre quelle giuste”: compagni di squadra e avversari ricordano Luis Suarez,… Il Fatto Quotidiano

Il Segretario del Tesoro americano è volata a Pechino con la volontà di trovare dei punti in comune per lo sviluppo delle reciproche economie e non solo. I temi in gioco sono tanti e sono caldi, si de ...Il coming out di Jankto, ex Udinese e Sampdoria, era arrivato a febbraio. «Sono gay» disse ai compagni dello Sparta Praga, poi lo rivelò sui social. Ad accoglierlo a Cagliari Claudio Ranieri suo ex al ...