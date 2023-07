“Playa Saturno” | l’album di Rauw Alejandro | la tracklist

(Di domenica 9 luglio 2023) La superstar mondiale latin urban vincitore di 1 Latin Grammy e nominato ai Grammy Awards lancia il nuovo album di inediti Da venerdì 7 luglio, è disponibile in digitale “”, l’attesissimo quarto album di inediti della superstar mondiale latin urban vincitore di 1 Latin Grammy e nominato ai Grammy Awardsè stato anticipato da “Baby Hello”, il nuovo singolo in collaborazione con BIZARRAP che sta scalando l’Airplay radiofonico italiano e a pochi giorni dalla sua pubblicazione ha superato 18 milioni di stream! Con le sue 14 tracce, “” cattura l’essenza e le atmosfere estive, immergendo l’ascoltatore in un viaggio musicale indimenticabile. Dal primo singolo “Si Te Pegas”, una collaborazione inaspettata con Miguel Bose, alla ...

Rauw Alejandro ha lanzado su nuevo álbum titulado "Playa Saturno", el cual incluirá la participación del reconocido Miguel Bosé, quien regresa a los estudios después de una década de inactividad.