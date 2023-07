(Di domenica 9 luglio 2023) commenta I registricon idiquando frequentava la scuola elementare, dispersi da anni, sono statida un preside in pensione in un vecchio archivio della ...

(Si), Il Palagio Incisa e Figline Valdarno (Fi), L'Aurora di Francesco Massa, Petricci e Del Pianta Suvereto (Li),Della Tommasina Massa, Podere Lavandaro Fosdinovo (Ms), Poderi Bandera ...Legato di 100 milioni al fratello, altri 100 alla compagna dell'ex Cavaliere, 30 milioni a ... 'Cara Marina,Silvio, Barbara e Eleonora, sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare vi ...(Si), Il Palagio Incisa e Figline Valdarno (Fi), L'Aurora di Francesco Massa, Petricci e Del Pianta Suvereto (Li),Della Tommasina Massa, Podere Lavandaro Fosdinovo (Ms), Poderi Bandera ...

Pier Paolo Pasolini, trovati i registi scolastici con i voti del regista TGCOM

I registri scolastici con i voti di Pier Paolo Pasolini quando frequentava la scuola elementare, dispersi da anni, sono stati trovati da un preside in pensione in un vecchio archivio della scuola prim ...I registri scolastici con i voti di Pier Paolo Pasolini quando frequentava la scuola elementare, dispersi da anni, sono stati trovati da un preside in pensione in un vecchio archivio della scuola prim ...