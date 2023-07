Picchi di caldo e piogge torrenziali | perché l’estate è diventata così estrema

Leggi su open.online

(Di domenica 9 luglio 2023) Mentre l’Italia viene investita dalla bolla di alta pressione africana dell’anticiclone Cerbero, le temperature salgono, con massimi previsti che superano le medie stagionali anche di 16 gradi. Come nel caso di Decimomannu, a 8 chilometri da Cagliari, dove l’anticiclone tropicale dovrebbe portare la colonnina di mercurio a toccare i 48 gradi centigradi. Pare che Cerbero non lascerà il Mediterraneo fino alla fine di luglio. Ondate dicome quella che si appresta ad abbattersi sul Paese sono ormai diventate la normalità, con temperature che spesso superano i 35 gradi a giugno e – come nel 2022 – persino a maggio in molte città, quando normalmente dovrebbero mantenersi sotto i 30. L’alta pressione africana èsempre più protagonista delle estati mediterranee, ma le cose non sono sempre state. L’indebolimento ...