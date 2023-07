Perde l’orientamento in montagna | rintracciato dal Soccorso Alpino

Leggi su bergamonews

(Di domenica 9 luglio 2023) Roncobello. Intervento nella notte tra sabato e domenica per i tecnici deldella VI Orobica. Alle 2:00 è arrivato l’allertamento per un ragazzo che aveva perso. Si trovava in località Capovalle con altri giovani, si è allontanato ma poi ha perso il sentiero e si è trovato in difficoltà. Allora ha chiamato il 112 e chiesto aiuto; è comunque riuscito a dare le coordinate del posto in cui era. Sono partiti undici tecnici del Cnsas – Corpo nazionalee speleologico. Nel frattempo il ragazzo è riuscito a ritrovare il sentiero ed è rientrato. I soccorritori lo hanno raggiunto, hanno accertato che era tutto a posto e sono rientrati a loro volta. L’intervento si è concluso all’alba.