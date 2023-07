Perché l’Inghilterra ha vinto gli Europei Under 21 ma non può andare alle Olimpiadi? Il regolamento e chi la “sostituisce

Leggi su oasport

(Di domenica 9 luglio 2023) L’Europeo21 ha chiuso i battenti con il ritorno al successo del. La selezione cadetta dei Tre Leoni esulta dopo trentanove anni, battendo la Spagna in una finale da brividi, chiusa al 100? con Trafford nuovo eroe nazionale per aver parato il rigore di Abel Ruiz, e conquistando così il terzo titolo continentale della propria storia. Una squadra di enorme talento, con tanti giocatori già protagonisti in Premier League che testimoniano la bontà del movimento inglese in questo momento. Ma questa squadra non la vedremoprossime. Come noto, questa competizione ha fatto anche da qualificazione ai prossimi Giochi di Parigi 2024, con tre posti da assegnare per affiancare i padroni di casa della Francia. Assieme ai blues ci saranno dunque la Spagna, finalista in questo Europeo, e le due ...