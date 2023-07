Perché Jannik Sinner non sta guadagnando posizioni in classifica a Wimbledon | cosa deve fare e chi può superare

Leggi su oasport

(Di domenica 9 luglio 2023)si è qualificato per i quarti di finale del tabellone di singolare maschile del torneo di2023: l’azzurro ha incamerato altri 180 punti per il ranking ATP, per totali 360 dall’inizio della manifestazione. Lunedì 17 luglio l’italiano scarterà i 90 punti di Sofia 2022. Al momento, dunque,guadagna 270 punti netti: lunedì 3 luglio era 8° a quota 3345, ora è salito a 3615, restando comunque sempre in ottava posizione, dato che i tennisti più vicini, tra quelli che lo precedono, sono tutti ancora in corsa a. Il tennista italiano, che comunque potrebbe ancora essere scavalcato dal polacco Hubert Hurkacz nel caso in cui quest’ultimo dovesse vincere il torneo, dovrà vincere il torneo per poter migliorare la propria posizione dilunedì 17 ...