Perché è stato cambiato il programma di Berrettini-Alcaraz? Nuovo orario a Wimbledon e cosa è successo

Leggi su oasport

(Di domenica 9 luglio 2023) Cambia ilper la partita di domani, lunedì 10 luglio, tra Matteoe Carlos, match di chiusura sul Centrale di, valida per gli ottavi di finale dei Championships. Cheha portato a questo cambiamento? La partita nella sessione serale odierna tra Novak Djokovic e Hubert Hurkacz non è stata completata per via del coprifuoco previsto nello Slam londinese, che obbliga alla chiusura delentro le 23.00 locali, le 00.00 italiane. Sono stati completati due set, entrambi vinti dal serbo al tie-break 7-6 (6) 7-6 (6). Pertanto domani ci sarà la continuazione del confronto e sarà la seconda sfida del campo principale, facendo quindi scalare a quarto match quello tra. Di conseguenza, anche ...