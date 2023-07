Pensioni 2024 | aumenti e arretrati in arrivo da gennaio Importi aggiornamento 9 LUGLIO

(Di domenica 9 luglio 2023) Ultime notizie: anuovo conguaglio e: l’Istat ha confermato un tasso di inflazione superiore di quasi un punto a quello in base al quale è stato calcolato l’aumento degli assegni previdenziali dascorso. Questo significa che per i pensionati è inun nuovo conguaglio all’inizio dell’anno prossimo: appunto, la parte mancante rispetto all’adeguamento che ci sarebbe dovuto essere nel 2023, più gli. Una panoramica delle cifre.in base a tasso inflazione definitivo: l’Istat ha comunicato che il tasso di inflazione si è attestato ...

...la formula Ape sociale. Molto dipenderà dalle cifre che il governo sceglierà di stanziare. Ecco tutti i possibili cambiamenti in ambito previdenziale. I cambiamenti in arrivo Il settore...Secondo le stime del Centro studi di Unimpresa il costo totale dellesalirà a quasi 318 ... 340,7 miliardi nel, pari al 16,2% del Pil. 350,9 miliardi nel 2025, pari al 16,1% del Pil. 361,8 ...Ecco perché vi chiedo se nelpotrei avere maggiori chance di andare in pensione visto che completo già a marzo i 41 anni di contributi.' Le ultime sulla riforma dellenelL'...

La formula, più lieve per i conti dello Stato, può far perdere fino a 300 euro al mese. La Lega ci punta dopo il fallimento di Quota 103 per evitare dal 2024 ...L'anticipo pensionistico potrebbe diventare accessibile a partire da 60 o 61 anni anziché da 63. Dopo l’estate il ministero del Lavoro chiarirà alcuni aspetti ...