Parma | Inglese in partenza | scelto il sostituto

Ci riferiamo al Watford, squadra che venne rilevata nel 2012 mentre militava nella Serie B-...livelli a fine anni '90 con la cessione dell'attaccante brasiliano Marcio Amoroso alper 71 ...Un allenamento a porte aperte ha aperto la stagione 2023 - 24 del, la terza di fila in serie B. Una stagione che parte con l'intento dichiarato dal dg Roel Vaeyens con l'obiettivo della promozione.Alla fine [] L'articolo Ilriparte senza Buffon edavanti a 300 tifosi sembra essere il primo su ilParmense.net....

Inglese fuori dal progetto: l'attaccante non partecipa all'allenamento, non partirà per il ritiro Parma Live

Oggi Il Parma riparte senza Buffon e Inglese davanti a 300 tifosi IlParmense.net (Oggi) - Ieri pomeriggio alle ore 18 i Crociati sono entrati sul campo 1 del Mutti Training Center di Collecchio per co ...Questa potrebbe essere la settimana giusta per l'approdo di Tjas Begic al Parma. Come riporta trivenetogoal.it, nei prossimi giorni è.