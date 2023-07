Parma | i convocati per il ritiro | scelta a sorpresa su Buffon

(Di domenica 9 luglio 2023) Ilha comunicato la lista dei calciatori a disposizione per ilestivo della squadra di Fabio Pecchia Di seguito la lista dei calciatori delper ilestivo. Non c’è Gigiche deve ancora prendere o comunicare la decisione sul suo futuro.– Leandro Chichizola, Edoardo Corvi, Filippo Rinaldi; Cristian Ansaldi, Botond Balogh, Alessandro Circati, Elias Cobbaut, Woyo Coulibaly, Enrico Delprato, Yordan Osorio, Giuseppe Pezzella, Lautaro Valenti, Vasileios Zagaritis; Adriàn Bernabé, Drissa Camara, Nahuel Estévez, Antoine Hainaut, Stanko Juric, Anthony Partipilo, Simon Sohm; Adrian Benedyczak, Ange-Yoan Bonny, Gabriel Charpentier, Dennis Man, Valentin Mihaila, Dario Sits.

