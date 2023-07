Pardo | «Acerbi occasione dell’Inter! Non voluto da alcuni»

Leggi su inter-news

(Di domenica 9 luglio 2023)nel corso di un suo intervento a Radio 24 ha parlato della stagione disputata da Francescocon l’Inter, che lo ha ingaggiato dalla Lazio.– Pierluigiha elogiato la prestazione dell’esperto difensore acquistato dall’Inter: «è un giocatore nonda una parte del pubblico, però il grande feeling con l’allenatore ha contribuito in questa stagione, anche se lui resta un buon difensore. Aveva avuto dal punto di vista ambientale dei problemi con la Lazio, sicuramente la sua ultima stagione non è stata straordinaria. Però l’Inter è riuscita a prendere questa». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...