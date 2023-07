Papà sopravvissuto all’11 settembre muore da eroe | la notizia è straziante

(Di domenica 9 luglio 2023) Un uomo di circa 43 anni,di tre figli, eraagli attacchi terroristici dell’112001 negli Stati Uniti, che causarono la morte di 2977 persone. Qualche giorno fa è morto da vero. Laè stata diffusa in tutto il mondo solo adesso ed è veramente. Non possiamo che mostrare calore e vicinanza alla sua famiglia. (Continua…) Leggi anche: Famiglia travolta da un’auto: lada brividi sulla donna alla guida Leggi anche: Famiglia travolta e uccisa da un’auto, il tragico annuncio del nonno2001, è morto oggi da veroL’112001 si trovava nei pressi ...

Undi tre figli (all' 11 settembre ) è morto annegato dopo essersi tuffato nel lago Michigan per salvare dei bambini che si erano rovesciati su un gommone il 4 luglio. Luke Laidley, ...È il nonnodella famiglia distrutta dall' auto che giovedì pomeriggio attorno alle ... Angelika Hutter, chi è la donna tedesca che ha investito e ucciso bimbo,e nonna a Santo Stefano ...Potente, ex portiere del Mestre Calcio,insieme alla figlia e all'altro nipotino, non ...che ha falciato una famiglia di villeggianti Travolti e uccisi a Santo Stefano di Cadore, ...