Papa Francesco | “Fermare la spirale di violenza in Terra Santa”

(Di domenica 9 luglio 2023) CITTA' DEL VATICANO – "Con dolore ho appreso che nuovamente e' stato versato sangue in. Auspico che le Autorita' israeliane e quelle palestinesi possano riprendere un dialogo diretto, al fine di porre termine alladie aprire strade di riconciliazione e di pace". Lo ha dettoall'Angelus.

Città del Vaticano - C'è anche il bergamasco monsignor Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme tra i nomi di nuovi cardinali resi noti danella mattinata di domenica 9 luglio dopo l'Angelus. I nuovi porporati saranno nominati nel Concistoro del prossimo 30 settembre. News Correlate ...Illo ha sottolineato lui stesso: "La loro provenienza esprime l'universalità della Chiesa, che ... E tale "universalità" è ben evidente nella lista dei 21 nuovi cardinali checreerà nel ...Concistoro il 30 settembre e appello per la Terra Santa Dopo la preghiera mariana ilesprime ...rivolge il suo pensiero a quanti lavorano in mare, costretti per settimane e mesi a stare ...

Chi sono i nuovi cardinali scelti da Papa Francesco. Poca Europa, tre gli italiani

Fra gli asiatici nel concistoro del 30 settembre, alla vigilia del Sinodo, il vescovo di Penang mons. Sebastian Francis. Il “dolore” del pontefice per le nuove violenze in Terra Santa, l&r ...I nuovi porporati potranno partecipare al prossimo conclave per eleggere il pontefice. Tra loro il vescovo di Hong Kong Stephen Chow e il Patriarca latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa ...