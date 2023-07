Papa Francesco | Auspico pace in Terra Santa

Sempre nella stessa piazza Bertelli ha rilevato anche l'ex farmacia del Cervo, oggi trasformata in ristorante - gastronomia e la Buca di San, altro storico ristorante toscano.Prosegue poi citando, ribadendo così l'importanza delle periferie: 'Dovete partire dalle periferie perchè sono l'inizio e non la fine delle nostre città'. Battilocchio fa presente, ...DUE' - Così ecco Caterina con i due 'papà', che si chiamano entrambi, seguiti dalle due mamme, Marinella e Gisella, preceduti da tutte le sorelle in veste di damigelle: Melissa e sua ...

Chi sono i nuovi cardinali Vatican News - Italiano

(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2023 "Auspico che le autorità israeliane e palestinesi possano intraprendere dialogo che porti alla pace", le parole di Papa Francesco all'Angelus. Fonte: Agenzia Vista ...Papa Francesco ha annunciato per il prossimo 30 di settembre il Concistoro per la nomina dei nuovi cardinali nella Diocesi di Roma. "La loro provenienza ...