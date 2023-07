Papa Francesco annuncia Concistoro per la nomina dei cardinali

Il prossimo 30 settembreterrà un nuovo Concistoro per la nomina di cardinali. Lo ha annunciato lui stesso all'Angelus. "Adesso vorrei annunciare che il 30 settembre prossimo terrò un Concistoro per la nomina ......ricevuto dall'Italia il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica e nelle vesti di ministro degli Esteri della Lettonia è stato ricevuto in Vaticano da...Sono le parole dipronunciate affacciandosi dal Palazzo Apostolico Vaticano nell'introdurre la preghiera mariana dell'Angelus davanti ai fedeli riuniti in Piazza San ...

Il Papa annuncia il Concistoro per il 30 settembre Vatican News - Italiano

"Adesso vorrei annunciare che il 30 settembre prossimo terrò un Concistoro per la nomina di nuovi cardinali - ha detto il Pontefice -. (ANSA) ...C’era anche un pezzetto di Bergamo a salutare l’arrivo a Campobasso di Papa Francesco. Il rettore dell’università molisana, Gianmaria Palmieri, ha infatti chiesto che a consegnare il sigillo al Papa f ...