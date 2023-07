Papa Francesco | 30 settembre Concistoro per nomina 21 cardinali

Roma, 09 luglio 2023 "Vorrei anche ricordare con gratitudine Mediterranea Saving Humans per il salvataggio dei migranti in mare. Grazie tante ", le parole dinel corso dell'Angelus a Piazza San Pietro.Ventuno nuovi cardinali , di cui soltanto tre non elettori in un eventuale conclave nel concistoro che si terrà il 30 settembre 2023 . Lo ha annunciatoall'Angelus, spiegando che "la loro provenienza esprime l'universalità della Chiesa , che continua ad annunciare l'amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della terra. L'...Roma, 9 lug. Al termine dellAngelus di oggi,ha annunciato la convocazione di un Concistoro il prossimo 30 settembre per la nomina di nuovi cardinali. Poco primaaveva detto che con dolore ho appreso che nuovamente e' ...

Il Papa annuncia la creazione di 21 nuovi cardinali il 30 settembre Vatican News - Italiano

Papa Francesco ha annunciato che il 30 settembre si terrà un nuovo Concistoro per la nomina di 21 cardinali, 18 dei quali "elettori" e tre ultra-ottantenni. "La loro provenienza - ha spiegato il Ponte ...Il piccolo Francesco è annegato in una piscina a Sant'Antonio in Mercadello. I funerali sono stati celebrati in forma privata.