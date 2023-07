Paolo Bonolis | è ufficiale | “Lascio la tv” | l’addio straziante | Carriera al capolinea

Leggi su howtodofor

(Di domenica 9 luglio 2023)lascia per sempre la tv? Il discorso del conduttore al Festival Dogliani ha rattristito tutti: ecco cosa ha detto. Cosa sarebbe Mediaset senza? Forse, avremo presto una risposta a questa domanda, in quanto il conduttore sembra essere sempre più intenzionato a lasciare per sempre il mondo televisivo. Lo ha detto lui personalmente in occasione del Festival Dogliani, durante il quale si è lasciato andare ad una confessione molto intima sul suo futuro lavorativo. Le parole dihanno deluso e rattristato il pubblico italiano, che non è ancora pronto a dirgli addio e non riesce ad immaginare la televisione senza di lui. In molti non hanno creduto al suo discorso, ma lui l’ha esposto in modo molto serio e – per quanto sembri assurdo – sembrava proprio che non ...