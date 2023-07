Panico bollette | ecco i veri numeri della nuova stangata | Quanto ti costano davvero

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 9 luglio 2023) Quali saranno i costi complessivi delledi gas e luce a fine anno? I prezzi stanno calando la siamofuori pericolo?qual è la situazione Che i prezzi di gas e luce siano in calo dopo una lunga serie di mesi difficili è noto a tutti ma siamo sicuri che questo equivalga ad un vero e proprio risparmio? La situazione deve infatti essere analizzata in un contesto più ampio delle variazioni mensili, per capire se effettivamente il conto in bolletta per il consumo elettrico e del gas siacosì basso., quali saranno i costi a fine anno? La previsione (ilovetrading.it)Ricordiamo infatti che arriviamo da un 2022 che, in un brevissimo lasso di tempo, ha portato le tariffe a livelli stellari, senza precedenti. Con il risultato che molte famiglie, proprio nel periodo più ...