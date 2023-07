Palio di Siena | Assunta | sorteggiate Tartuca | Chiocciola e Giraffa

(Di domenica 9 luglio 2023) Sono state estrattecome Contrade che, assieme a Torre, Drago, Bruco, Pantera, Oca, Aquila e Istrice prenderanno parte aldidel prossimo 16 agosto. I sorteggi hanno vistoestrarre se stessa, il Drago la, la Lupa la Civetta che, per il provvedimento di esclusione dalla Carriera, è stata posizionata alle trifore del secondo piano di Palazzo Pubblico. La terza Contrada che prenderà parte aldell’è laestratta dal Leocorno. Insieme alla Civetta le altre sei contrade che non correranno sono: Selva, Lupa, Valdimontone, Onda, Nicchio e Leocorno. SportFace.

Siena, le Contrade, il Palio: l’identità e l’appartenenza in un’epoca priva di valori e punti di riferimento Siena News

