Palio 16 agosto 2023 | la fortuna bacia Tartuca | Chiocciola e Giraffa

(Di domenica 9 luglio 2023) In una piazza gremitissima nonostante l’afa di questo 9 luglio ildiha compiuto il suo primo atto ufficiale: l’estrazione delle 3 contrade che comporranno il lotto delle 10 contrade ammesse alla carriera dell’Assunta di quest’anno. Due i popoli presenti in piazza per i propri festeggiamenti: la Selva per la vittoria sul campo del 2 luglio scorso e il Bruco per la propria festa titolare. 7 le contrade a correre di diritto – per non aver corso nell’2022 – in rigoroso ordine di presenza alle trifore: Torre, Drago, Bruco, Pantera, Oca, Aquila, Istrice. La prima estrazione del neo sindaco Nicoletta Fabio, eletta sindaco di Siena a fine maggio, ha visto estratte: Civetta – che non correrà perché squalificata –, Chioccola, ...