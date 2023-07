Pagelle GP Gran Bretagna | Ferrari non pervenuta | Verstappen macina record

Leggi su oasport

(Di domenica 9 luglio 2023) Maxvince ilPremio di, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, ma ormai non fa più notizia. Sul tracciato di Silverstone l’olandese ha preceduto Lando Norris e Lewis Hamilton, mentre Oscar Piastri ha concluso ai piedi del podio. Buona gara per Alexander Albon, pessima per leche entrano a stento in zona punti. Andiamo, quindi, a consegnare ledella gara inglese LEDEL GP DI2023 MAX(Red Bull) 10: ormai quando non vince con mezzo minuto di vantaggio sul secondo c’è da meravigliarsi. Oggi non è perfetto al via e si fa beffare da Lando Norris, che poi andrà a superare dopo una manciata di giri. Da quel momento in avanti entra in ...