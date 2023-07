Pagelle F1 GP Gran Bretagna 2023 | la solita domenica di Verstappen | Ferrari in difficoltà

(Di domenica 9 luglio 2023) Ledel del GP di, decimo appuntamento del mondiale di Formula 1. La vittoria, neanche a dirlo, è andata a Max, che ha portato a sei la striscia di successi consecutivi e l’ha fatto con laprova di forza. Leggermente in rimonta, con Norris che lo passa a curva1 ma poi, alla lunga, è l’olandese che prende la vittoria. La vera protagonista di giornata però è la, che ritrova un podio che mancava da Baku e si riprende, almeno per questo weekend, lo status di ‘seconda forza del Mondiale’. Di seguito i nostri voti ai protagonisti. RISULTATI E ORDINE DI ARRIVO GPLE CLASSIFICHE AGGIORNATE MAX, voto 9,5: è la classicaper ...

Ledelle qualifiche delPremio diBretagna 2023 , decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. La pole position, per il quinto weekend di fila, va al leader del Mondiale Max ...bel quarto posto per Luca Mozzato davanti a Dylan Groenewegen, mentre delude Fabio Jakobsen fuori dalla top ten. Ledei protagonisti Jasper Philipsen 10 : Volata imperiale del belga che ...Un po' per tutti i gusti e tutti i ritmi! LA PLAYLIST LEBRANO PER BRANO Gabriels - Voto 8,...classe tra soul, latin, psichedelia il tutto miscelato con fiati ed archi! Erland Oye - La ...

GP di Gran Bretagna, le pagelle: Verstappen noioso dominatore. La McLaren è uno spettacolo, così come Albon. E leggo.it

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...PAGELLE OTTAVA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023 Mads PEDERSEN, voto 10: eccezionale lui, perfetta la Lidl-Trek. La squadra detta il ritmo e lo tiene davanti per tutto il finale, lui nella volata conclusiva r ...