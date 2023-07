Pagato in nero | ex Imam denuncia il centro islamico

(Di domenica 9 luglio 2023) L'exhato ilculturalemantovano di Porto Mantovano per essere statoin. Ekrami Wahdan Abouel Mostafa, che abita a Mantova con la famiglia, si è rivolto all'...

Porto Mantovano, l'imam: «Sono stato pagato in nero». E denuncia la moschea all'Ispettorato del lavoro Corriere Milano

L'ex Imam ha denunciato il Centro culturale islamico mantovano di Porto Mantovano per essere stato pagato in nero. Ekrami Wahdan Abouel Mostafa, che ...La denuncia di Ekrami Wahdan Abouel Mostafa. La replica del centro islamico: «Ha ricevuto i compensi pattuiti, un aiuto alla sua famiglia. E fare l'imam non è un lavoro: è dovere di tutti pregare» ...