Paese di vecchi | non per vecchi | Italia fanalino di coda nei posti letto per anziani E i privati ne beneficiano tra riforme e inchieste

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 luglio 2023), undi, ma non per. A ricordarlo ancora una volta non c’è solo il caso della Residenza sanitaria assistenziale del Comune di Milano che è andata a fuoco giovedì notte, causando la morte di 6 persone e l’intossicazione di altre 81 secondo, con le responsabilità ancora tutte da chiarire. Secondo un dossier sul Servizio sanitario nazionale dell’Ufficio valutazione impatto del Senato pubblicato nei giorni scorsi, nel 2019 l’vantava un ottimo risultato in termini di speranza di vita dei suoi cittadini: 83 anni contro gli 83,2 della Spagna e gli 82,5 della Francia, gli 81,7 della Germania e i 78,5 degli Stati Uniti. Tuttavia all’avanzare dell’età non sembra corrispondere una risposta adeguata da parte del Snn. Secondo lo stesso studio, ...