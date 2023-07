Il giornalista Giancarloprova a consigliare Juventus esul mercato. Entrambi i club sono alla ricerca di un attaccante da affiancare (o come alternativa) al loro numero 9 titolare: Vlahovic e Giroud. I ...... nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Giancarlo, ... Calciomercato Qualitativamente, in questo momento, perdonoe Inter. Era abbastanza prevedibile, se ...Il direttore Giancarlonella sua 'Sveglia' mattutina ha giustificato questa operazione, spiegando che Tonali fa il bene suo e anche delperché porta in cassa più milioni di Kakà, ma nel ...

Padovan: “Il Milan deve essere completo per l’inizio del campionato” Pianeta Milan

L’opinionista Giancarlo Padovan ha evidenziato le difficoltà del calendario dei rossoneri nelle prime 10 giornate di Serie A. Giancarlo Padovan su Calciomercato.com ha analizzato il calendario del Mil ...I rossoneri affronteranno ben 5 big match nelle prime 10 giornate di Serie A, senza dimenticare che ci sarà anche il girone di Champions. I primi mesi della prossima stagione saranno molto intensi per ...