Incidente mortale questa mattina a Carrara (Massa Carrara) per un pedone di 85 anni travolto da un'auto. La vittima è Enzo Marco Diamanti, molto conosciuto come curatore, redatto in una particolare versione locale, per l'edizione cittadina della Nazione oltreché per i suoi racconti e fiabe in dialetto apuano attinti dalla tradizione e di taglio popolare. ...10 luglio Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Marte in Vergine fino al 27 agosto sosta nel ... Soli: prima di lanciarvi in una storia, vorrete la prova che le intenzioni'altro/a sono oneste e ...Aveva 85 anni. Era molto noto in città per curare l''edizione locale de La Nazione oltreché per i suoi racconti e fiabe in dialetto apuano

Oroscopo dell'Amore di Luglio 2023 per tutti i segni zodiacali: ecco le previsioni di Artemide Gazzetta del Sud

Incidente mortale questa mattina a Carrara (Massa Carrara) per un pedone di 85 anni travolto da un'auto. (ANSA) ...Oroscopo e previsioni astrologiche per la settimana 10-16 luglio, vita di famiglia: periodo di scelte per Pesci e teso per i nati in Leone ...