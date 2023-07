Oristanio al Cagliari | chiusura vicina | piccolo nodo con l’Inter ? SI

(Di domenica 9 luglio 2023) Gaetano Piosi aval. Conc’è da sistemare unsulla formula di trasferimento. Sarebbe l’esordio assoluto in Serie A AD UN PASSO ?è vicino al passaggio al. L’attaccante, di proprietà del, nelle ultime due stagioni ha giocato al Volendam, conquistando prima la promozione in Eredivisie e poi la salvezza. Peraltro in compagnia di un altro interista come Filip Stankovic. Secondo i colleghi di Sportitalia.com, adesso il giovane talento italiano è vicino al. Manca solamente unda sciogliere sulla formula di trasferimento tra Inter e il club di Giulini. I nerazzurri puntano ad un semplice prestito, ...

anche sudell'Inter, contatti avviati per i doriani Gabbiadini e Augello. Forte interesse anche per Palomino dell'Atalanta e Ferrari del Sassuolo. Lo spallino Prati è uno degli ...anche sudell'Inter, contatti avviati per i doriani Gabbiadini e Augello. Forte interesse anche per Palomino dell'Atalanta e Ferrari del Sassuolo. Lo spallino Prati è uno degli ......è pronto a regalare il triplo colpo a Claudio Ranieri. Il club sardo nel corso della prossima settimana potrebbe chiudere per Jakub Jankto, Simone Scuffet e il giovanissimo Gaetano...

Sky - Cagliari, vicino il colpo Oristanio: la prossima settimana l'incontro con l'Inter Fcinternews.it

Settimana decisiva per il futuro del giovane nerazzurro pronto ad andare a scuola da Mancosu VICINI. Accordo di massima tra Inter e Cagliari per Gaetano Oristanio. Il fantasista classe 2002 è l’uomo s ...Le risorse complessivamente disponibili, che ammontano a euro 40.000.000,00, sono state destinate alle tre Camere di commercio isolane (Camera di commercio di Cagliari-Oristano, Camera di commercio di ...