C'è tempo sino alla fine di agosto per presentare la domanda. Il Comune ha stanziato 60mila euro. Lo sconto sulle utenze domestiche sarà conteggiato da Alia direttamente nella bolletta di fine anno ...... che durano circa un quarto d'). Per evitare di lasciarsi scappare sconti e super offerte per ... consistono in importantidel prezzo di prodotti di grandi marchi. Amazon Prime Day 2023 le ......oggettivi per dire che i tagli sono corretti' con l'effetto di ' colpire alla cieca con... La domanda è vederecosa farà la Camera.

Ora riduzioni sulla tassa dei rifiuti Agevolazioni fino al cento per cento LA NAZIONE

Fino quando il Tesoro emette nuovo debito a un costo inferiore, rispetto a quello medio delle emissioni che giungono via via a scadenza, il beneficio è tangibile ...Carlo Boschetto, responsabile di Aemme: "Diminuito del 37% l’indifferenziato che si traduce in un aumento del 22% dell’umido e del 16% della plastica" .