Onana | incontro fissato col Manchester United Verso l’accordo con l’Inter – SM

(Di domenica 9 luglio 2023) La trattativa frae ilper Andrésembra in dirittura d’arrivo. A breve verranno messi a punto gli ultimi dettagli fra le parti. SportMediaset aggiorna con le ultime novità in merito. OFFERTA SCRITTA – La distanza inziale fra Inter eper le cifre della trattativa legata a Andrésembra ormai colmata. Marco Barzaghi, intervenuto nello studio di SportMediaset, ha reso note le ultime novità in merito: «Domani mattina ilincontrerà gli agenti diper definire il contratto per 5 anni da 6 milioni di euro a stagione. Poi partirà l’offerta scritta finale del club inglese al. Si parla di un’offerta che supererà, con i bonus, i ...

La distanza potrebbe ridursi ulteriormente fino al punto d'e all'addio dell'ex Barcellona. Inter, un portiere esperto per il dopo: c'è una preferenzaInter che naturalmente dovrà ...Nelle ultime ore c'è stato l'tra la dirigenza nerazzurra e l'avvocato Sebastiene Ledure ...potrà essere quella decisiva visto che la società di Zhang incasserà i soldi per la cessione di...'La trattativa decolla:a un passo dallo United', spiega il sottotitolo. Il belga non sarebbe ... Il quotidiano spiega che dopodomani è previsto l'con la Lazio. La soluzione per ...

SM - Domani incontro United-Onana: gli inglesi pronti a inoltrare l'offerta all'Inter. Le cifre Fcinternews.it

L'Inter e Lukaku hanno già un principio di accordo: pronto infatti un quadriennale da 8,5 mln a stagione per lui ...I soldi in arrivo dalla cessione di André Onana serviranno all'Inter per trattenere a Milano Romelu Lukaku, ma anche per puntellare la rosa in altri reparti. Secondo Tuttosport il ...