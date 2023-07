Onana il sistema Inter | il piano del club è delineato | la porta ? Sky

(Di domenica 9 luglio 2023)i conti dell’, ma anche permetterà aldi puntellare quasi definitivamente tutta la squadra. Per lai piani sono fatti IL? Andréè pronto a vestire la maglia del Manchester United. In settimana, ci sarà l’ultima offerta dei Red Devils per strappare il portiere africano all’rlo alla corte di Erik ten Hag. Ilnerazzurro però ha già le idee chiare. Una volta ceduto, si punterà su Lukaku. Come confermato da Sky Sport, oltre a Big Rom, l’obiettivo è ovviamentere la. Anatolij Trubin il suo erede, che sarà accompagnato da Yann Sommer, il quale arriverà in nerazzurro per circa 6 milioni dal Bayern ...

... visto che con Brozovic aveva recuperato meno soldi del previsto e la cessione diè ancora in ... Un modulo, ed undi gioco, che valorizza al meglio le mezzali, cosa che nè Milan nè Roma ......finali europee raggiunte dai club italiani giusto qualche settimana fa sono state elevate a... E probabilmente anche. Senza dimenticare quei calciatori che si sono svincolati (Dzeko, ...Giocatore fondamentale per ildi gioco di Inzaghi;, infatti, è il primo costruttore di gioco e la sua qualità nei piedi permette alla squadra di far iniziare l'azione con estrema ...

Onana sistema l’Inter. Marotta cala il poker: 2 portieri, Lukaku e un asso nella manica fcinter1908

I soldi in arrivo dalla cessione di André Onana serviranno all'Inter per trattenere a Milano Romelu Lukaku, ma anche per puntellare la rosa in altri reparti. Secondo Tuttosport il ...Con la cessione del portiere allo United l'Inter finanzia tutto il mercato che servirà per completare la formazione di Inzaghi ...