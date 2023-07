Offese e minacce ai docenti | insegnante riprende alunna per uso del cellulare in classe Genitori entrano senza autorizzazione a scuola | denunciati

... hanno vissuto sul chi va là, in uno stato di perenne tensione, in barba alle, anche di ... La complessa attività investigativa nasce dalle denunce " querele presentate dalle personee ...... hanno vissuto sul chi va là, in uno stato di perenne tensione, in barba alle, anche di ... L'attività investigativa nasce dalle denunce " querele presentate dalle personee vittime dei ...'Lee lenon sono mai tollerabili. Diamo pertanto pieno sostegno all'azione del sindaco Accorsi', conclude il Pd di Cento. Grazie per aver letto questo articolo... Da 17 anni Estense.

"Offese e minacce a docenti, coppia di genitori denunciati e una ... piacenzasera.it

"Se minacce e offese continueranno agirò nelle sedi opportune". A voler porre un freno è il sindaco Edoardo Accorsi che, ancora una volta, parla alla città tramite i social. "Sono una grande opportuni ...Frasi choc sulla carrozzeria dell’auto di un ragazzo omosessuale: «Disprezzo nei confronti di una persona con gusti diversi ma sempre un cittadino come tutti gli altri». Indagini della polizia in cors ...