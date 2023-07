Non partecipo al processo mediatico | Santanché respinge le polemiche

Leggi su iltempo

(Di domenica 9 luglio 2023) Era attesa da uno stuolo di giornalisti Daniela Santanchè. La ministra del Turismo è intervenuta alla Versiliana, la kermesse di Marina di Pietrasanta (Lucca). È la prima occasione pubblica dopo l'informativa in Senato sul caso Visibilia, con l'opposizione che ne chiede le dimissioni dopo che si è saputo che è indagata per bancarotta e falso in bilancio. "Se volete farmi domande sul turismo rispondo, ma se volete chiedere altero io ho già risposto in Senato e nonal", afferma Santanchè ai giornalisti come documentato dalle telecamere della trasmissione di Rete 4 Controcorrente. Intanto fuori dal parco dei Marina di Pietrasanta di consuma la protesta di un gruppo di lavoratori del sindacato Usb con bandiere, striscioni e megafoni all'esterno. L'accesso dei manifestanti alla pineta in cui si svolge la ...