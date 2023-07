Nikita Pelizon la sua canzone “Mojito” e il balletto esilarante con Massimo Boldi

(Di domenica 9 luglio 2023)ha lanciato il suo nuovo singolo estivo ‘’ e ha coinvoltoin undivertente. Tuttavia, gli hater non sono mancati, criticando le capacità artistiche dell’ex gieffina. Ma i fan continuano a sostenerla con entusiasmo, ex concorrente del Grande Fratello, ha recentemente annunciato l’uscita del suo nuovo singolo intitolato ““, un brano fresco e perfetto per l’estate. Negli ultimi giorni, l’ex gieffina ha pubblicato un video sul suo profilo TikTok in cui ha coinvolto l’attorein una divertente coreografia. Clicca qui per leggere il testo delladi; ...

È uscito da poco il suo singolo estivo , "Mojito". E arriva ora il balletto coreografato insieme a un danzatore d'eccezione: Massimo Boldi . La protagonista del siparietto è, ex concorrente del Grande Fratello Vip , ora cantante irriverente di hit da ombrellone. Da poco ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui balla, divertita, insieme al volto ...ha annunciato nei giorni scorsi l'uscita del suo nuovo singolo Mojito : un brano fresco per l'estate. E proprio nelle ultime ore, l'ex gieffina ha pubblicato un video sul suo profilo ...A commentare la rottura tra i due ex gieffini ci ha pensatoche, intervistata da Turchese Baracchi, ha anche parlato del suo debutto nel mondo della musica .si ...

Nikita Pelizon e Massimo Boldi si scatenano in un balletto sulle note di “Mojito”, i social si… Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...L'ex GF Vip ha postato sul suo profilo Instagram un video divertente insieme al comico. Coreografia di coppia per il suo singolo “Mojito”. Tanti gli attacchi.