Nikita Pelizon e Massimo Boldi si scatenano in un balletto sulle note di “Mojito” | i social si scatenano | “Che trash” – VIDEO

(Di domenica 9 luglio 2023) È diventato virale in queste ore sul web ildi. L’attore si è lanciato a ritmo di musica nella coreografia del nuovo brano dell’ex gieffina, “”. Ritmo orecchiabile, testo semplice, la canzone ambisce a diventare uno dei tormentoni di questa estate: “E se anche il nostro Cipollino balla, tu che aspetti? Ho amato questo momento, siete energia pulita e grazie dei consigli”, dicelanciando suiil filmato. E, neanche a dirlo, sotto al suo post si sono subito scatenati i commenti degli utenti: “Che”, è la frase più ricorrente. Non a caso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

È uscito da poco il suo singolo estivo , "Mojito". E arriva ora il balletto coreografato insieme a un danzatore d'eccezione: Massimo Boldi . La protagonista del siparietto è, ex concorrente del Grande Fratello Vip , ora cantante irriverente di hit da ombrellone. Da poco ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui balla, divertita, insieme al volto ...ha annunciato nei giorni scorsi l'uscita del suo nuovo singolo Mojito : un brano fresco per l'estate. E proprio nelle ultime ore, l'ex gieffina ha pubblicato un video sul suo profilo ...A commentare la rottura tra i due ex gieffini ci ha pensatoche, intervistata da Turchese Baracchi, ha anche parlato del suo debutto nel mondo della musica .si ...

Nikita Pelizon e Massimo Boldi, il balletto social scatena gli hater: «Tutto molto trash» leggo.it

L'ex GF Vip ha postato sul suo profilo Instagram un video divertente insieme al comico. Coreografia di coppia per il suo singolo “Mojito”. Tanti gli attacchi.Nikita Pelizon ha annunciato nei giorni scorsi l'uscita del suo nuovo singolo Mojito: un brano fresco per l'estate. E proprio nelle ultime ore, l'ex gieffina ha pubblicato un video ...