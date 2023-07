Niente sbiancamento artificiale | per avere denti splendenti e luminosi usa questa tecnica dei dentisti

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 9 luglio 2023) Perdeibianchi e splennon occorre nessun: con questi trucchi, il tuo sorriso sarà smagliante. Non solo i capelli e una chioma fluente: tra i primi bigliettini da visita, c’è anche un sorriso smagliante. Quando si incontra una persona per la prima volta o, ancora meglio, ci si presenta ad un appuntamento galante o di lavoro,deicurati e bianchissimi, riesce a conferire un milione di punti in più. Come sbiancare inaturalmente (grantennistoscana.it)Con la tecnologia, che soprattutto in questi ultimi anni ha fatto dei veri e propri passi da gigante, c’è la possibilità di far diventare bianca e splendente qualsiasi tipo di dentatura. Ovviamente, alla base deve sempre esserci una corretta e ...