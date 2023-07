Nba | Gregg Popovich eterno | firmato un nuovo contratto quinquennale con San Antonio

Nellac'è una regola non scritta: l'allenatore più pagato della lega deve esserePopovich . Per questo quando è stato annunciato l'enorme contratto di Monty Williams con i Detroit Pistons (78.5 ......che deve ancora giocare la sua prima partitae un veterano con 4 anelli e 11 stagionialle ... quanto da quello del talento francese: ' Finire a San Antonio e giocare per coach Pop (...Popovich lo ha definito 'Un giocatore magnifico' Questo è il video di come ha appreso, in conferenza stampa, la notizia della parata a Denver per festeggiare la vittoria del titolo. Aveva ...

Victor Wembanyama avrà in Gregg Popovich il proprio mentore per tutta la durata del rookie contract NBA che lo legherà ai San Antonio Spurs. Si era parlato a più riprese di un possibile ritiro per il ...NBA - Allontanate tutte le ipotesi di ritiro, Gregg Popovich prosegue al timone dei San Antonio e rinnova per altri 5 anni, lui che è anche il President of Bask ...