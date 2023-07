Natalia Paragoni nel mirino delle critiche per il suo pancione | cosa è successo

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 9 luglio 2023)è uno degli ex protagonisti di Uomini e Donne più seguiti sui social. La giovane influencer è adesso in attesa del primo figlio dal suo compagno Andrea Zelletta e sta documentando la sua gravidanza passo dopo passo. Peccato che non tutti sono d’accordo con i post che spesso pubblica e recentemente la ragazza è finita nel. Si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, ma adessoè diventata una vera influencer seguitissima sui social. La giovane è adesso in dolce attesa e presto darà alla luce il primo figlio da Andrea Zelletta, il tronista con il quale decise di abbandonare lo studio di Canale 5. Eppure, non mancano lenemmeno per lei soprattutto sotto i post in ...