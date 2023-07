Napoli sul gioiellino dell’Italia | concorrenza dalla Serie A

(Di domenica 9 luglio 2023) Cresce lainA per il talentino, sulle cui tracce vi è anche il. Continuano i rumors di mercato inerenti al, ancora fermo ai nastri di partenza in quanto a nuovi innesti da portare in squadra. La lista di obiettivi partenopea è però ben ricca di nomi. Itakura, Le Normand e Kilman rappresentano infatti la sola parentesi difensiva di tale gruppo, di cui fanno parte anche i vari Maxime Lopez, Samardzic, Zaha e Kadioglu. Di tale lista fa inoltre parte anche il giovane talentinoU-20, per cui lacomincia a farsi spietata soprattutto in Italia. Calciomercato, altri quattro club sulle tracce di Prati Era stato da qualche giorno reso noto l’interesse da parte del...

Il termometro non scenderà sotto i 30 gradi neppure di notte a Bari, Bologna, Milano,, Roma, ... mentreversante adriatico le temperature potrebbero aumentare ulteriormente. Situazione ...... non scriverebbe più neppuregiornale condominiale. Etica, decenza e buongusto questi ... risalente al 19 aprile, che scriveva 'Ah, se lavorassero come piangono' su una foto di tifosi delin ......della Direzione Distrettuale Antimafia direalizzato dai carabinieri a Caivano () e si è rifugiato, come tanti altri latitanti partenopei, in una villetta di Castel Volturno,tratto ...

Ondata di caldo a Napoli, si cerca refrigerio sul lungomare - Italia Agenzia ANSA

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha commentato sui social un passaggio del testamento di Silvio Berlusconi, quello in cui c'è un lascito (cospicuo, 30 milioni) per l'amico Marcello Dell'Utri.Napoli e Lazio sono a colloquio per ciò che riguarda il futuro del centrocampista Milinkovic-Savic: Zielinski potrebbe sbloccare le trattative ...