Napoli | sfuma l’obiettivo? Vuole il Manchester United!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 9 luglio 2023) Pessime notizie in casa, uno degli eventuali sostituti di Victor Osimhen, sembrerebbe aver fatto la propria scelta. Il mercato delsta entrando nel vivo e gli uomini mercato azzurri sono pronti a consegnare nelle mani di Rudi Garcia una squadra più competitiva possibile per difendere il titolo da campioni d’Italia. In casac’è già stata la prima cessione eccellente: Kim Min-jae diventerà un nuovo giocatore del Bayern Monaco, con i bavaresi che si sono convinti a pagare la clausola rescissoria da 50 mln inserita nel suo contratto appena un anno fa. Anche Osimhen ha attirato gli interessi delle big di Europa:United, Chelsea, Liverpool e Paris Saint Germain. I parigini soprattutto sono alle prese con la spinosa questione legata a Kylian Mbappè. Nel caso in cui il francese dovesse lasciare ...