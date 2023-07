Napoli | sempre più a rischio il rinnovo di Osimhen | ADL si cautela | il sostituto è un colpo da 60 milioni

Leggi su dailynews24

(Di domenica 9 luglio 2023) Non arrivano buone notizie per ildi Victorcon la SSC. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, per ora non c’è nessun accordo, con il presidente Aurelio De Laurentiis che si è limitato ad incontrare il manager del calciatore, Roberto Calenda. Per ora, quindi, non c’è niente da L'articolo