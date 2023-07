Napoli-Bayern | si raffredda l’asse di mercato | i bavaresi abbandonano l’obiettivo!

(Di domenica 9 luglio 2023) Sono giorni di intenso lavoro per gli addetti ai lavori: il calcioè entrato nel vivo. Le ultime sulle operazioni del. Archiviata una trionfale stagione, culminata dallo storico Scudetto conquistato, ilè pronto a ripartire per la prossima stagione. In panchina ci sarà un nuovo allenatore: Rudi Garcia, alla fine la scelta di De Laurentiis è ricaduta su di lui. Nuovo mister vuol dire nuove esigenze dida soddisfare, sia per quanto riguarda ilin entrata che quello in uscita. Con ogni probabilità, la prossima stagione, mister Garcia non allenerà Kim-Minjae, in partenza in direzione Monaco di Baveria, dove firmerà con il. Tuttavia, il nuovodi Garcia potrà puntare su Victor Osimhen, una notizia fa ben sperare i tifosi del ...

...al Galatasaray per 10 milioni e ufficializza l'acquisto dal, per 40 milioni, di LUCAS HERNANDEZ , infortunatosi con la Francia ai Mondiali in Qatar e non ancora pronto a rientrare, il...Ilha messo gli occhi su Le Normand, difensore della Real Sociedad già cercato la scorsa ... attaccante classe 2001 in arrivo dalMonaco. 2023 - 07 - 06 18:52:39 Milan, ufficiale Romero ...IlMonaco nelle prossime ore pagherà 50 milioni di euro per il difensore azzurro Kim Min - Jae attivando la sua clausola rescissoria. Ilregistrerà una plusvalenza super per la cessione in ...

ULTIM'ORA - Romano: "Kim-Bayern, clausola attivata ieri e visite superate: cifre e quando sarà ufficiale" CalcioNapoli24

Il calciomercato del Napoli punta i riflettori sulla difesa: dal Borussia Monchengladbach sembra farsi sempre più viva la pista Itakura ...Nel giorno in cui il Psg cede ICARDI al Galatasaray per 10 milioni e ufficializza l'acquisto dal Bayern, per 40 milioni, di LUCAS HERNANDEZ, infortunatosi con la Francia ai Mondiali in Qatar e non anc ...