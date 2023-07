Napoli a vita per Di Lorenzo? Le ultime sul rinnovo

(Di domenica 9 luglio 2023) Giovanni Disarebbe vicino a realizzare il proprio sogno, quello di legarsi aalla maglia partenopea. L’aveva già dichiarato circa un anno fa il suo agente Giuffredi: “Giovanni sogna di restare aale di diventarne il capitano”, parole che oggi suonano come premonitrici, considerando l’ultima annata, in cui la fascia di capitano è passata proprio sul braccio del suo assistito, rendendolo di fatto, il secondo condottiero azzurro ad alzare uno scudetto dopo i 2 targati Maradona.? Per ilci sarebbe ancora poco da attendere, secondo quanto riportato da La Repubblica, l’ex Empoli sarebbe infatti prossimo ad apporre la firma sul contratto per prolungare il proprio rapporto con il. Giovanni Di ...

... l' Elisir d'Amore, che non gli fece più elevare il suo canto a, con la celeberrima 'Una ... come se davanti agli occhi di Tosca passasse in pochi istanti tutta la sua. La modernità dell'...Ieri sera i carabinieri del nucleo radiomobile disono intervenuti presso il CTO dei Colli Aminei per un 20enne ferito probabilmente con un ... La vittima non è in pericolo dima è ancora in ...Il fatto si è verificato sulla strada statale 7 bis, uscita Domiziana Pinetamare, in vianel ... il conducente del motociclo è stato sbalzato e trovato privo diin un canneto adiacente la ...

Incidente mortale, auto contro autocarro, ragazzo perde la vita nel ... Fanpage.it

''La vita è un naufragio continuo'' è un'affermazione del famoso regista Eusebio Velasco, citazione da un suo film, in un gioco che sin dall'inizio mostra la sua duplicità, la labilità di confini tra ...Giovanni Di Lorenzo è vicino, vicinissimo al prolungamento contrattuale. Lo conferma anche l'edizione odierna de La Repubblica: ...